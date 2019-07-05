Игроки "Шахтера" начали австрийскую часть предсезонного сбора с представителем третьей лиги Чемпионата Германии по футболу ФК "Юрдинген".

Об этом сообщает пресс-служба чемпионов Украины.

Счет в матче был открыт на 62-й минуте после гола вернувшегося в донецкую команду Густаво Бланко Лещука. Однако на 81-й минуте игры "Юрдингену" удалось сравнять счет.

Видео: youtube.com/FC Shakhtar Donetsk

Как сообщала "Страна", Шахтер может купить у Порту перспективного полузащитника. По информации источников близких к руководству Порту, дончане уже контактировали с португальским клубом по вопросу возможного трансфера 26-летнего футболиста.

Напомним, что украинский футболист Шахтера перешел в российский клуб из Сибири. В сезоне-2014/15 Данила Сагуткин в составе "горняков" дошел до финала Юношеской лиги УЕФА.