В пятницу, 5 июля, под Киевом горели торфяники. Об этом сообщается на сайте ГосЧС в Киевской области.

Уточняется, что в 09:10 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о возгорании торфа. К месту вызова были направлены дежурные караулы 21-й и 56-й Государственных пожарно-спасательных частей г. Бровары и сельских пожарных с. Светильня. По прибытию спасатели установили, что возникло возгорание торфа на площади 1,2 га.

Отмечается, что все предыдущие сутки броварские спасатели тушили в этом месте загоревшуюся в труднодоступных местах траву. Именно это и спровоцировало возникновение торфяного пожара.

Фото: kv.dsns.gov.ua

Также по этому поводу состоялось внеочередное заседание районной комиссии ТЭБ и ЧС. Главный вопрос, требующий решения, - это необходимость частичного привлечения материального резерва для предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации местного уровня. Ведь болотистая местность делает невозможным попадание в каждый из очагов возгорания и усложняет работу спасателей.

Ранее "Страна" писала о том что в США пожар на складе уничтожил 7 миллионов литров виски Jim Beam.

Также мы сообщали, что появилось видео грандиозного пожара на складах под Киевом, сделанное с высоты птичьего полета.