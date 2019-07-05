В субботу, 6 июля, в Украине ожидается +23... +26 градусов, на юге до +28 градусов. В воскресенье будет немного выше: в течение дня +24... +28 градусов, на юге до +30 градусов. Об этом синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В воскресенье лишь кое-где в Сумской области и в Карпатах ожидается +20... +24 градуса. "Ближайшей ночью дожди и грозы пройдут на юге, в Черновицкой, Ивано-Франковской областях, а также полоса дождей вытянется через Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области. Это – ночью", - написала она.

В субботу днем осадки вероятны на востоке и местами в западных областях. 7 июля, на Ивана Купала, кратковременные дожди с грозами ожидаются на западе и севере Украины, а вечером в воскресенье подойдут к центральной части. На остальной территории без осадков. "При грозах возможны ливни и шквалы, осторожно! Тем более, что на выходных многие будут на природе, на открытом воздухе", - предупредила она.

В Киеве дожди с грозами возможны в ночь на субботу. "Днем 6 июля будем бегать между капельками, как когда-то один известный президент, то есть, дождя все же не будет днем. 7 июля ночью веночки девушки будут пускать при ясной луне и светлых звездочки, будет сухо. А вот днем в воскресенье в Киеве вероятный дождь с грозой", - резюмировала Диденко.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Украине жара немного отступила, местами ожидаются дожди.

Также мы писали о том, что сегодня правый берег Днепра накроет дождями, а на левом будет жарко и солнечно.