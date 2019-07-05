После победы голландского певца Дункана Лоуренса на Евровидении-2019 Нидерланды должны определиться с городом, который примет конкурс в следующем году. Столица государства Амстердам отказалась от проведения мероприятия. Об этом сообщает eurovisionworld.

Мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема в открытом письме объявила, что концертный зал Ziggo Dome в Амстердаме, где должен был проходить конкурс, будет недоступен в запланированные даты. Предварительное бронирование нельзя отменить или перенести, а попытки города найти другие крупные площадки оказались безуспешными.

Теперь за Евровидение-2020 будут бороться Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Окончательное решение о месте проведения конкурса будет принято в августе.

Напомним, мы публиковали полные итоги голосования национальных жюри и зрителей на Евровидении-2019.

Также "Страна" писала о том, как голландец Дункан Лоуренс с песней "Arcade" выиграл Евровидение-2019.