Супруга американского президента Дональда Трампа, Мелания, оконфузилась на праздничном параде в честь Дня независимости США, на который она пришла в белом облегающем платье, подчеркнувшим отсутствие на ней нижнего белья. Об этом свидетельствуют фото, сделанные во время мероприятия.

Отметим, что первую леди США Меланию Трамп считают иконой стиля, которая всегда появляется на публике в безупречных и стильных нарядах, а также следит за новинками моды.

Фото: epa.eu

Напомним, что на днях первая леди Украины Елена Зеленская во время официального визита в Канаду надела вышиванку за 77 000 гривен и шведскую блузку за две тысячи.

Ранее "Страна" писала о том, что сеть обсуждает "невидимые" штаны Мелании Трамп.

Также мы сообщали, что самолет Мелании Трамп задымился через 10 минут после взлета.