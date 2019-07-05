Представители МВФ могут приехать в Украину в августе. Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает Интерфакс-Украина.

"МВФ обещал приехать в Украину после парламентских выборов. Надеемся, это будет где-то в августе", - сказал он журналистам после заседания правительства в пятницу, 5 июля.

При этом Герус отметил, что предварительных договоренностей об условиях предоставления Украине очередного кредита пока что нет. "Переговоры будем начинать с чистого листа", - сказал он.

Текущая программа кредитов между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен 2,8 млрд SDR, или около $3,9 млрд. При этом займ на сумму 1 млрд SDR (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Представители МВФ были в Украине в мае, однако уехали без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства.

Как сообщала "Страна", в НБУ назвали грядущую осень критической для финансовой стабильности Украины. При этом за пять месяцев 2019 года объемы международных резервов Украины снизились на $1,4 млрд из-за высоких выплат по внешним обязательствам.

Выплаты по внешнему долгу в 2019-20 годах будут нарастать, что вероятно существенно повлияет на курс гривни, который опустили в преддверии парламентских выборов.

Напомним, что финансисты анонсировали плавное подорожание доллара в Украине. Ранее в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе.