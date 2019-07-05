Житель села Ивановка из Полтавской области 3 июля обнаружил рядом с частным домохозяйством диковинного зверя и убил его. Жители утверждают, что это знаменитая чупакабра, сообщает Эхо.

Александр Близнюк работал возле дома. Он услышал лай собак, которые бегали вокруг кучи дров. Человек подошел ближе и увидел непонятное животное. "Сначала я подумал, что это лиса, - объясняет Александр. - Начал выгонять ее из тайника, вдруг выскочило непонятное существо. С перепугу я схватил палку и ударил животное по голове". От удара животное скончалось на месте.

Видео: youtube.com

Напомним, что на Львовщине селяне готовят облаву на неизвестного зверя, который пьет кровь у кроликов.

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