Парубий предложил отложить срочное заседание Рады о кастрации педофилов
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предлагает инициаторам внеочередного пленарного заседания парламента Украины назначить его на четверг, 11 июля.
"Я бы рекомендовал, чтобы мы 11 июля, когда будет полная мобилизация в зале, чтобы они дали запрос и дали запрос и дали письмо на 14:15. У нас в соответствии с регламентом заседание утреннее и вечернее – это разные заседания, а внеочередное заседание может проходить в промежутке", - сказал Парубий на пресс-конференции в пятницу, 5 июля, в Киеве.
Он высказал уверенность, что в обеденный перерыв, который продолжается с 14.:00 до 16:00, можно провести заседание и рассмотреть необходимые законопроекты.
По словам народного депутата Украины Ольги Черваковой (фракция "БПП"), на внеочередном заседании 8 июля планировалось среди прочего рассмотреть законопроект №6607 о создании реестра педофилов, химической кастрации и ужесточении наказания для них.
Как сообщала "Страна", в Раде дали старт созданию реестра педофилов 3 июля. Украину сотрясают педофильские скандалы. Мы разбирались, кто причиняет вред детям.