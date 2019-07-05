Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предлагает инициаторам внеочередного пленарного заседания парламента Украины назначить его на четверг, 11 июля.

"Я бы рекомендовал, чтобы мы 11 июля, когда будет полная мобилизация в зале, чтобы они дали запрос и дали запрос и дали письмо на 14:15. У нас в соответствии с регламентом заседание утреннее и вечернее – это разные заседания, а внеочередное заседание может проходить в промежутке", - сказал Парубий на пресс-конференции в пятницу, 5 июля, в Киеве.

Он высказал уверенность, что в обеденный перерыв, который продолжается с 14.:00 до 16:00, можно провести заседание и рассмотреть необходимые законопроекты.

По словам народного депутата Украины Ольги Черваковой (фракция "БПП"), на внеочередном заседании 8 июля планировалось среди прочего рассмотреть законопроект №6607 о создании реестра педофилов, химической кастрации и ужесточении наказания для них.

Как сообщала "Страна", в Раде дали старт созданию реестра педофилов 3 июля. Украину сотрясают педофильские скандалы. Мы разбирались, кто причиняет вред детям.