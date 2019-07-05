Лучшей страной для эмигрантов в 2019 году признали Швейцарию. Любопытно, что за год она поднялась на первую ступень рейтинга с восьмого, благодаря высоким зарплатам, стабильной экономике и хорошим перспективам для детей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование HSBC Holdings Plc.

В сообщении отмечается, что 82 % приезжих в Швейцарии говорят, что с момента переезда в эту страну значительно улучшили качество своей жизни.

На втором месте оказался Сингапур, который до этого возглавлял этот рейтинг на протяжении последних четырех лет. Третью строчку заняла Канада. В первую десятку также вошли Испания, Новая Зеландия, Австралия, Турция, Германия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Вьетнам.

Скриншот: bloomberg.com

Ранее "Страна" писала о том, что Украина заняла 150 место в рейтинге миролюбия.

Также мы сообщали, что число украинцев, которые поддерживают перевыборы, достигло 88%.