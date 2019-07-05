Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретится с вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини и председателем Европейского совета Дональдом Туском в Киеве 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Встреча Гройсмана и Могерини запланирована на 10:00, она пройдет в Доме правительства. С Туском украинский премьер встретится там же, но в 12:45. В 13:15 в пресс-центре Дома правительства Владимир Гройсман и Дональд Туск сделают совместное заявление для представителей СМИ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе 4 июня договорились о проведении саммита Украина-ЕС в Киеве 8 июля.

Также мы писали, что главы Европейского Совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, а также верховный представитель Европейского Союза Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан прибудут в Киев для участия в 21-м саммите "Украина - ЕС" 8 июля.