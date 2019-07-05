В Генпрокуратуре заявили о возобновлении дел против бывшего соратника Виктора Януковича, бывшего народного депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко и его розыске. Об этом написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на странице в Facebook.

"Заместителем Генерального прокурора 03.07.2019 отменено постановление прокурора прокуратуры Одесской области от 18.03.2019 и 18.04.2019 о закрытии уголовного производства № 42015000000000207 по подозрению Иванющенко Ю.В. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 УК Украины, Аврамова И.И., Греся А.А. и Мельничука Б.В. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 УК Украины", - сказано в сообщении.

Отметим, что 2 июля в СМИ появилась информация, что Иванющенко сняли с розыска. ГПУ, по данным Сарган, возобновила дело в отношении Иванющенко 3 июля.

Скриншот: Facebook/ Лариса Сарган

Напомним, Швейцария не отдает экс-регионалу Иванющенко 72 миллиона франков.

Также мы писали, что Латвия окончательно отказала Иванющенко в возврате конфискованных 26 млн.