Внутри Центральной избирательной комиссии начался конфликт между членами по поводу печати бюллетеней и пережеребьевки.

Как рассказал "Стране" источник в ЦИК, решение о том, что еще до вердикта суда печатать бюллетени со старой жеребьевкой приняли два человека - глава ЦИК Татьяна Слипачук и ее заместитель Евгений Радченко.

При этом часть членов ЦИК с этим решением не согласилось.

"Партию "Рух новых сил" Михаила Саакашвили незаконно поставили на последнее место в бюллетене без жеребьевки и, тем не менее, Слипачук и Радченко настояли, чтоб начать печать. И она не остановлена даже несмотря на решение Апелляционного суда, - говорит источник. - Им буквально все говорили, что этим они всех подведут под статью за растрату бюджетных средств. Это же Татьяне Слипачук и руководство полиграфкомбината "Украина" сказало. Но она не захотела ничего слушать", - говорит наш собеседник.

Он отметил, что своими глазами не видел распечатанные миллионов бюллетеней со списками партий и в ЦИК на самом деле точно не знают, что именно уже напечатали - списки партий или же мажоритарщиков по округам.

"Возможно, там списки мажоритарщиков, а возможно и в других количествах. Но Слипачук предписала всем говорить, что распечатали именно бюллетени с партийными списками. Сейчас же у нее истерика. Она не понимает, что теперь делать", - говорит источник.

Ранее "Страна" в статье "Битва за перый номер: почему в ЦИК и у Зеленского паникуют по поводу жеребьевки" сообщала о подоплеке негативной реакции руководства ЦИК относительно пережебьевки партий.

Напомним, вчера Апелляционный суд обязал ЦИК провести новую жеребьевку с участием всех 22 партий на выборах в Раду.