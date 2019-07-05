Кабинет министров Украины предлагает президенту установить 22 апреля Днем сотрудника Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства в среду, передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина.

В частности, предполагается установления профессионального праздника Дня сотрудника Государственной уголовно-исполнительной службы Украины на 22 апреля. Отмечается, что необходимость в таком дне связана со значительной ролью Уголовно-исполнительной службы в обеспечении реализации государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний.

Напомним, что госисполнителя подозревают в фиктивной продаже арестованной квартиры.

Также мы писали о том, что в Украине банки станут информировать исполнителей при открытии счетов должниками.