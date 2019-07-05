Кабмин назначил главой Государственной Таможенной службы Максима Нефедова. Такое решение принято на заседании правительства в пятницу, передают "Украинские новости".

Уточняется, что занимающий пост первого зама министра экономического развития и торговли Максим Нефедов в конце июня по решению Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы был избран главой Государственной таможенной службы.

После назначения Нефедова должна состояться регистрация юридического лица, перевод работников Государственной фискальной службы в таможенную службу (не менее 30%), а Кабмин должен принять распоряжение о начале работы новой структуры.

Нефедов также представил на заседании правительства стратегию развития Государственной таможенной службы. Стратегия охватывает 5 основных направлений: построение E-таможни, которая предусматривает электронизацию всех процессов для уменьшения субъективизма, облегчения работы инспекторов и ускорения таможенных процедур.

Кадровая реформа, благодаря которой сотрудников переведут на срочные контракты, и будет постепенное увеличение зарплат до рыночного уровня в регионе, где базируется персонал.

Планируются также инвестиции в таможенную инфраструктуру как за счет перевыполнения плана поступлений, так и за счет использования инструментов государственно-частного партнерства.

Фото: УНИАН

Благодаря этому удастся закупить сканеры, ввести автоматический весовой контроль, камеры с возможностью дистанционного управления, автоматическое распознавание номеров автомобилей. Также предусматривается интеграция в таможню сообщества ЕС.

Гармонизация законодательства и имплементация лучших практик: авторизованные экономические операторы, совместный контроль на границе, взаимное признание результатов контроля, обмен таможенной информацией, трансграничное сотрудничество и обмен опытом, разработка новой редакции Таможенного кодекса.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кабмине отчитались о зарплате министра-хипстера и будущего главы таможни.

Также мы сообщали, что Нефедов анонсировал сокращение числа таможен примерно в пять раз.