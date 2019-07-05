Украина намерена сотрудничать с Норвегией по проектам освоения Арктики. Об этом заявил посол Украины в Осло Вячеслав Яцюк, сообщает High North News.

Дипломат стал первым послом Украины, который посетил архипелаг Шпицберген, где сейчас проживают более 400 украинских граждан.

Большинство из них работает в российской горнодобывающей компании "Арктикуголь". "Мы (в Киеве - прим. ред.) начинаем думать об Украине как об арктическом игроке", - сказал Яцюк.

Во время своего визита он встретился с представителями местной администрации и учеными, в частности посетил Полярный институт и исследовательскую станцию Ню-Олесунн. По его словам, Украина могла бы внести свой вклад в проекты, связанные с исследованием изменений климата и спутниковыми технологиями.

"Кроме того, мы всегда заинтересованы в хорошем общении с нашими гражданами и возможности защитить их, если они в этом нуждаются", - подчеркнул Яцюк.

Согласно Шпицбергенскому трактату (Свальбардскому договору) от 1920 года и Акту о Шпицбергене 1925 года, над архипелагом установлен суверенитет Норвегии. Однако все участники договора имеют равные права вести промысел и другую деятельность как на островах, так и в их территориальных водах. С 1947 года у СССР, а затем и России появились исключительные права на присутствие на Шпицбергене наряду с Норвегией.

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