В пятницу, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Об этом свидетельствует документ, обнародованный на сайте главы государства

Так, согласно указу №483/2019, руководить СБУ на Донбассе будет Петриченко Владимир Геннадиевич. 

Отметим, что по данным из открытых источников, ранее Владимир Петриченко работал в руководстве СБУ Харьковской области. 

Напомним, Зеленский назначил глав СБУ Львовской и Закарпатской областей. Ими стали Александр Бондарук и Иван Рудницкий соответственно. 

Также мы писали, что Зеленский назначил заместителем главы СБУ офицера Анатолия Дублика, уволенного указом Порошенко.

Кроме того, сообщалось, Зеленский назначил замглавы СБУ Нескоромного, который задерживал "бриллиантовых прокуроров".

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