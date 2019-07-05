В пятницу, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Об этом свидетельствует документ, обнародованный на сайте главы государства.

Так, согласно указу №483/2019, руководить СБУ на Донбассе будет Петриченко Владимир Геннадиевич.

Отметим, что по данным из открытых источников, ранее Владимир Петриченко работал в руководстве СБУ Харьковской области.

Напомним, Зеленский назначил глав СБУ Львовской и Закарпатской областей. Ими стали Александр Бондарук и Иван Рудницкий соответственно.

Также мы писали, что Зеленский назначил заместителем главы СБУ офицера Анатолия Дублика, уволенного указом Порошенко.

Кроме того, сообщалось, Зеленский назначил замглавы СБУ Нескоромного, который задерживал "бриллиантовых прокуроров".