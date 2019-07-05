Народный депутат, заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Максим Курячий покинул ряды этой фракции, а внефракционный нардеп Евгений Мураев вошел в состав фракции "Оппозиционный блок".

Соответствующие объявления сделала на пленарном заседании парламента в пятницу вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид, пишет Интерфакс-Украина.

Курячий избран в парламент восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №25 в городе Днепр. Он вошел во фракцию БПП с начала работы Рады 8-го созыва. После выхода Курячего из фракции, в БПП останется 127 народных депутатов.

Мураев прошел в Верховную Раду по мажоритарному округу №181 в Харьковской области. Ранее он уже состоял во фракции "Оппозиционный блок" - с июня 2015 года по июнь 2016-го.

После чего вышел из фракции и основал вместе с Вадимом Рабиновичем партию "За життя". Осенью 2018 года вышел из "За життя" и создал свою партию "Наши", от которой пошел на выборы президента.

В начале марта снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула. На досрочных выборах в Раду возглавляет список "Оппозиционного блока".

А по его округу в Харьковской области баллотируется в депутаты его бывшая жена Валерия Мураева. Правда, как самовыдвиженка.

Ранее "Страна" рассказывала, что что нужно знать о партиях, которые идут на выборы в Раду.

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