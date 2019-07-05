Президент Владимир Зеленский уволил трех государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины, которые занимали свои должности с 2015 года. Указы опубликованы на сайте главы государства 5 июля.

В частности, указом № 484/2019 Андрей Вовк уволен с должности заместителя председателя АМКУ - государственного уполномоченного. Также своих должностей лишились государственные уполномоченные Валерий Полюхович и Агия Загребельская.

Позже Загребельская написала на своей странице в Facebook, что узнала о своем увольнении от журналистов.

"До сих пор была на работе, в коллегии, принимала решения. Заявлений об увольнении по собственному желанию не писала. Причины увольнения мне неизвестны", - заявила она.

"Есть несколько версий, кто и каким образом смог внести свой "вклад" в неприкосновенность отдельных монополистов. Но об этом обязательно расскажу вам позже. Сейчас нужно собрать вещи и осознать то, что произошло", - добавила Загребельская.

Фото: facebook.com

Стоит отметить, что Антимонопольный комитет подконтролен президенту и подотчетен Верховной Раде. В его составе - глава комитета и восемь государственных уполномоченных.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский снова просит Раду уволить генпрокурора Луценко и главу МИД Климкина.

Также мы сообщали, что Кличко уволил сразу трех киевских топ-чиновников.