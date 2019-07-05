Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины намерена обратиться в суд с обжалованием решения о необходимости пережеребьевки партий на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом в комментарии заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.



"Комиссия будет оспаривать решение суда, по мере готовности апелляционной жалобы ЦИК, конечно, обратится в суд. Еще вчера вечером мы получили решение суда. Над составлением жалобы сейчас работают. Скорее всего она будет готова сегодня. Могу ли я предсказать решение Апелляционного суда? После решений Верховного суда в избирательном процессе, я не берусь ничего предсказывать, знаю только, что творчеству судей нет границ", - заявил Радченко.

Напомним, накануне Апелляционный суд обязал ЦИК провести новую жеребьевку с участием всех 22 партий на выборах в Раду. При этом выяснилось, что уже напечатано 5 миллионов бюллетеней.

30 июня ЦИК утвердила очередность размещения партий в избирательнном бюллетене. При этом последний 22-й номер достался политсиле Михаила Саакашвили "Рух новых сил", которую зарегистрировали последней. Представитель "Руха новых сил" попытался оспорить последнее место в бюллетене, но в ЦИК решили не проводить новую жеребьевку.

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