Донецкий Шахтер сейчас находится на втором предсезонном сборе в Австрии, но скауты клуба не дремлют и рассматривают все возможности по усилению состава в новом сезоне.

В сферу интересов "горняков" попал полузащитник Порту Микел Агу, как передает канал Футбол 1 со ссылкой на португальский спортивный ресурс Record.

По информации источников близких к руководству Порту, дончане уже контактировали с португальским клубом по вопросу возможного трансфера 26-летнего футболиста.

Добавим, что Микел Агу является воспитанником Порту, однако за первую команду "драконов" провел всего два матча. С 2015 года футболист разъезжает по арендам. За это время нигериец успел поиграть за Брюгге, Бурсаспор и Виторию Сетубал.

Ранее "Страна" сообщала, что Шахтер отпустил защитника сборной Украины в Брюгге.