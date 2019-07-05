Крестины сына принца Гарри пройдут без королевы Елизаветы, которая в этот день поедет на Королевский конный завод
Королева Великобритании Елизавета II не сможет присутствовать на крестинах своего правнука Арчи. ОБ этом сообщает Daily Mail.
Родители малыша - принц Гарри и Меган Маркл - первоначально планировали крестить сына в Виндзорском замке 5 июля, однако королева и принц Чарльз не смогли присутствовать.
После семейного собрания они согласились перенести крещение на 6 июля, чтобы смог присутствовать отец Гарри принц Чарльз. А вот королевы на торжестве не будет. Как выяснилось, она уже давно планировала провести именно эти выходные с принцем Филиппом в Сандрингеме. Там Елизавета посетит Королевский конный завод.
Уточняется, что королева Великобритании не была на крещении всех своих правнуков, но хотела присутствовать на первом празднике первого ребенка Гарри.
Ранее "Страна" писала о том, что появилось новое фото сына принца Гарри и Меган Маркл, которого лишили всех королевских титулов.
Также мы сообщали, что принц Гарри и Меган Маркл впервые появились на публике с новорожденным сыном.