Королева Великобритании Елизавета II не сможет присутствовать на крестинах своего правнука Арчи. ОБ этом сообщает Daily Mail.

Родители малыша - принц Гарри и Меган Маркл - первоначально планировали крестить сына в Виндзорском замке 5 июля, однако королева и принц Чарльз не смогли присутствовать.

После семейного собрания они согласились перенести крещение на 6 июля, чтобы смог присутствовать отец Гарри принц Чарльз. А вот королевы на торжестве не будет. Как выяснилось, она уже давно планировала провести именно эти выходные с принцем Филиппом в Сандрингеме. Там Елизавета посетит Королевский конный завод.

Уточняется, что королева Великобритании не была на крещении всех своих правнуков, но хотела присутствовать на первом празднике первого ребенка Гарри.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось новое фото сына принца Гарри и Меган Маркл, которого лишили всех королевских титулов.

Также мы сообщали, что принц Гарри и Меган Маркл впервые появились на публике с новорожденным сыном.