Секретарь Совета Целесообразности Ирана Мохсен Резаи заявил, что британский нефтяной танкер должен быть захвачен, если британские власти не выпустят захваченное ими иранское торговое судно с нефтью.

"Исламская революция (Иранская республика - прим.ред.) никогда не была инициатором напряженности в течение своей 40-летней истории, однако она без колебаний реагировала на хулиганов и головорезов", - сообщил он в пятницу, 5 июля.

Бывший глава КСИР добавил: "Если Великобритания не вернет иранский танкер, обязанность иранских органов - захватить британский нефтяной танкер в ответ".

Британские морские пехотинцы в четверг, 5 июля, захватили иранский нефтяной танкер в Гибралтаре за попытку доставить нефть в Сирию, якобы в нарушение санкций ЕС. Это является серьезным шагом, который может привести к эскалации напряженности Запада с Ираном.

Несколько часов спустя в Министерство иностранных дел Ирана вызвали посла Великобритании в Тегеране Роба Макера.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Джозеп Боррелл заявил, что в Гибралтаре задержали иранский супертанкер "Grace 1" по запросу США в Великобританию.

Он добавил, что в Испании обдумывают захват иранского танкера британцами и то, как это влияет на суверенитет Испании, так как, по-видимому, пиратский захват иранского торгового судна произошел в их территориальных водах.

Как сообщала "Страна", нигерийские пираты опять похитили украинских моряков.

Пираты проникли на борт контейнеровоза CONTSHIP OAK (IMO 9373917, LBR), стоящего на якоре в городе Дуала (Камерун, пролив Бонни, Гвинейский залив), забрали все ценные вещи, взяли в заложники четырех членов экипажа и увезли их в неизвестном направлении.

Отметим, что ранее Франция, Германия и Британия запустили платежную систему для нормальной взаимной торговли с Ираном в обход санкций США.