Известный юрист Андрей Портнов заявил о появлении новых фактов в деле отмывания доходов Петром Порошенко во время пребывания на посту президента Украины. Об этом Портнов написал с помощью своей Telegram-страницы.

"Мы обратили внимание на информацию НБУ, что в период мая-июня 2019 года средства физических лиц в принадлежащем Порошенко Международном инвестиционном банке резко уменьшились на 799,9 млн гривен. Более глубокое изучение вопроса и контакт с банковскими чиновниками привел нас с очень интересным результатам.

Оказывается, в период инаугурации нового президента, с 17-го по 21-е мая Порошенко снял со счета в этом банке три раза по одному миллиону долларов США. Прямо физически и именно наличными. То же самое Порошенко сделал и 22,23,24,27,28,30,31 мая, 03,04,05,07,10,11,12,13,14 и 18 июня, снимая ровные суммы от одного до двух миллионов долларов США в каждый сеанс. В общей сложности фигурант за месяц снял 34 млн долларов США наличными, то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр", - пишет Андрей Портнов.

По его словам, вчера в ГБР зарегистрировано ходатайство с конкретными фактами и датами. Юристы намерены доказать, что эти деньги были украдены у государства и отмыты в офшорах.

"Теперь следствие должно будет также изучить, куда эти деньги ушли - просто спрятал в другое место, спасая их от предстоящего ареста или на подкуп избирателей, финансирование митингов и содержание подконтрольных СМИ и порохоботов", - добавил Портнов и обратился к журналистам с предложением задать Порошенко прямой вопрос, снимал ли он эти суммы в указанные даты и с какой целью.

"В зависимости от его ответа мы совершим следующий ход. Не переключайтесь", - подытожил юрист.

Фото: telegram.org

Напомним, в Госбюро расследований открыли восемь уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко. Директор ГБР Роман Труба сообщил, что в рамках уголовных производств расследуются факты возможных коррупционных действий и превышения власти.

Также мы сообщали, что Портнов нанял адвокатов и детективов искать в Панаме офшоры Порошенко.