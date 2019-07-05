В США впервые за 27 лет прошел военный парад в Вашингтоне. Он был приурочен ко Дню независимости США, который празднуется 4 июля.

Парад прошел с участием ВВС, авиационной группы "Голубые ангелы" и боевых танков M1 Abrams.

Шествие пролоббировал лично президент Дональд Трамп. Многие расценили это как воинственные намерения главы Белого дома - мол Трамп пытается показать миру мощь Соединенных Штатов.

Другие отметили, что этот эффект был смазан тем, что на парад вывели ржавую технику, которая видела лучшие времена.

"Страна" посмотрела, как проходил первый за долгое время военный парад в столице Америки.

Как прошли торжества

Дональд Трамп стал первым за почти 70 лет американским президентом, который в этот день выступил с обращением к нации в историческом центре Вашингтона.

Он произнес речь с трибуны, установленной в пешеходной зоне National Mall, пролегающей от здания Капитолия до мемориала Аврааму Линкольну. "Я буду говорить от лица нашей великой страны!" - написал президент в микроблоге Twitter перед началом мероприятия.

В своей речи Трамп много говорил об истории Соединенных Штатов, а также уделил особое внимание военным.

"Наше государство сегодня сильнее, чем когда-либо прежде. Сейчас оно самое сильное", – сказал Трамп. Также он пообещал, что скоро на Марсе будет установлен американский флаг. Отметим, что во время выступления Трампа лил сильный дождь.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

После речи президента над центром Вашингтона состоялся парад военной авиации с участием истребителей, вертолетов и стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Также в город доставили несколько танков и боевых машин пехоты.

Фото: Getty Images

Проблемы с парадом

Еще до парада возникли сложности. Городские власти не дали согласие Пентагону на проезд бронетехники по улицам Вашингтона из-за опасности повреждения дорожного полотна. Поэтому боевые машины было решено установить на специальные платформы.

При этом техника была не в лучшем состоянии. Так, на БМП Bradley журналисты обнаружили следы ржавчины и облупившейся краски. Оптика на башне также оказалась очень старой – она прикрыта картоном, который примотан скотчем.

Кроме двух Bradley, рядом с мемориалом 16-го президента США Авраама Линкольна журналисты накануне праздника насчитали два M1A1 Abrams, один внедорожник Hummer и одну ремонтно-эвакуационную машину М88.

Фото: Getty Images

Сколько денег потрачено на парад, остается тайной. Традиционно в День независимости в Вашингтоне проходит историческое карнавальное шествие, многие участники которого одеты в форму солдат периода американской войны за независимость.

Предыдущий военный парад прошел в Нью-Йорке и Вашингтоне в 1991 году в честь победы над иракскими войсками в войне в Персидском заливе (операция "Буря в пустыне").

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Критики парада недовольны тем, что Трамп, по их мнению, пытается политизировать национальный праздник.

Перед парадом мэр Вашингтона Муриэль Баузер выразила обеспокоенность тем, что празднование Дня независимости в этом году ознаменуется демонстрацией "военной мощи" США. По ее словам, парад - это "не американский способ" чествования военных.

Говорят, что Трамп загорелся идеей парада после того, как поприсутствовал на таком мероприятии во Франции в 2017 году, когда тысячи солдат шли по Елисейским полям вместе со множеством танков во время празднования Дня взятия Бастилии в Париже

В Америке же многие дюди вышли на улицы столицы с протестами. Демонстранты надули большой воздушный шар, изображающий Трампа в виде разгневанного младенца в подгузниках. Другая группа демонстрантов развернула неподалеку от молла транспарант с надписью: "Трамп - предатель".

Накануне парада телеканал СNN сообщал, что общественность и армейское командование выражает недовольство идеей президента, в частности, из-за опасений, что Трамп превратит парад в пропагандистскую кампанию имени себя.

Пентагон же заявлял, что не уверен в необходимости демонстрировать напоказ свое новейшее вооружение (может, именно поэтому на параде показали ржавую бронетехнику?). Также в министерстве обороны опасались оказаться втянутыми в политические кампании: по американскому законодательству, армия не может принимать участие в политической жизни государства.

Лорен ДеДжонг Шульман, высокопоставленный чиновник Министерства обороны при президенте Обаме, заявила: Трамп неверно полагает, что руководители Пентагона поддерживают парад и его шоуменизм. "Парад очевидно посвящен прославлению президента", - сказала Шульман, которая в настоящее время является старшим научным сотрудником Центра новой американской безопасности, пишет The New York Times.

Кроме того, недовольство вызывают и расходы на парад: так, Служба национальных парков США уже направила на организационные расходы около 2,5 миллиона долларов, а власти округа Колумбия заранее решили потребовать от федеральных властей возмещения ущерба от повреждения дорог после прохода танков, сообщает издание.

То есть антитрамповская пресса традиционно раскритиковала решение президента. Не отставали от американских коллег и в Британии: "даже Белоруссия, не говоря уже о российских парадах, смотрится куда более грозно", - потроллил парад Трампа английский отдел Reuters.