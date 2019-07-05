Длительный "отпуск" украинского легионера Вест Хэм Юнайтед наконец-то завершился. Наш Андрей Ярмоленко уже приступил к полноценным тренировкам в составе "молотобойцев". Об этом сообщает официальный сайт английской команды и приводит фото с тренировки.

Андрей Ярмоленко снова в строю, фото: whufc.com

Вест Хэм проводит сейчас предсезонку в Швейцарии, и команда пробудет здесь еще чуть больше недели. На 11 июля у "молотобойцев" запланирован первый контрольный поединок. Соперником англичан станет представитель австрийской бундеслиги Альта.

Затем подопечные Мануэля Пеллегрини на несколько дней вернутся в Лондон, чтобы оттуда вылететь в Китай. В Поднебесной Вест Хэм проведет еще две товарищеские встречи - 17 июля в Нанкине лондонский клуб сыграет с Манчестер Сити Александра Зинченко, а 20 июля в Шанхае примет участие в поединке Premier League Asia Trophy.

После этого команда вернется в Лондон, где 27 июля на стадионе "Крэйвен Коттедж" проведет контрольную встречу с Фулхэмом. А 3 августа на своем стадионе "молотобойцы" сыграют с испанским Атлетиком. Официальный старт сезона для Вест Хэма состоится 10 августа, когда в первом туре английской Премьер-лиги команда Ярмоленко примет действующих чемпионов страны - Манчестер Сити.

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