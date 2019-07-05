Президент Украины Владимир Зеленский заявил про гибель двух военнослужащих Вооруженных сил за прошедшие сутки на Донбассе, о войне в котором "Страна" сняла документальный фильм.

"За последние сутки Украина потеряла двух защитников - солдата Олега Жукова и старшего солдата Эдуарда Лободу. "Трудно подобрать слова сочувствия для семей, скажу только, что Герои погибли не зря: Украина будет единой, в этом нет сомнений" - говорится в твиттер-микроблоге АП в пятницу, 5 июля.

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил в пятницу утром сообщили, что за минувшие сутки сепаратисты на Донбассе 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем.

Фото: twitter.com/apukraine

Ранее в четверг, 4 июля, в Командовании операции Объединенных сил сообщили, что от тяжелых ранений, полученных во время выполнения боевой задачи вблизи населенного пункта Марьинка Донецкой области, скончался военнослужащий Вооруженных сил Украины, старший солдат Эдуард Лобода.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", в ОБСЕ не могут подтвердить разведение сил возле Станице Луганской на Донбассе.

Отметим, что в Италии Путин посоветовал Зеленскому отменить блокаду Донбасса.