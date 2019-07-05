Вчера Владимир Зеленский произвел ряд кадровых перестановок в СБУ и добавил Ивану Баканову новых заместителей.

Также он назначил нового начальника следствия всей Службы безопасности.

"Страна" продолжает отслеживат перестановки в "конторе" и рассказывает, что известно о новых назначенцах президента.

"Донецкий кадр" Александр Карпенко

Первым под рокировку попал глава СБУ по Донецкой и Луганской областям Александр Карпенко. Зеленский убрал его из Донбасса, но лишь затем, чтобы послать на повышение: Карпенко стал заместителем главы всей спецслужбы.

Начальником СБУ на Донбассе его назначал еще Петр Порошенко - в октябре 2018 года. Ранее его должность занимал Александр Куць, которого экс-президент сделал губернатором региона. А Карпенко был его замом и просто подвинулся по ступеньке вверх.

В 2015 году полковник Карпенко был заместителем начальника Донецкого УСБУ, а перед этим он занимал должность исполняющего обязанности начальника Волынской областной "конторы" - откуда его и перевели на Донбасс.

"Борец с Шатуном" Анатолий Дублик

Этого офицера Зеленский также сделал заместителем начальника СБУ.

До 2014 года Дублик работал в Тернопольском управлении. Но в марте 2014 года и.о. президента Александр Турчинов сделал его шефом политической охранки - Департамента по защите национальной государственности.

Через год Дублик стал генерал-майором. Но в 2017 году его с должности главы департамента уволил Петр Порошенко и назначил вместо него своего человека - Виктора Кононенко.

Именно в период 2014-2017 годов, когда Дублик возглавлял политическую полицию, СБУ развернула широкую деятельность по поиску "врагов народа" - тех, кто выступал против проводимой властью политики. На этот срок приходится пик уголовных дел за посты в соцсетях или за статьи в интернете.

Дублик также был одним из основных спикеров пресловутого плана "Шатун" - именно он заявлял от имени СБУ, что Россия готовит массовые беспорядки в Украине на почве повышения тарифов ЖКХ.

По итогу каких-либо процессуальных результатов по "Шатуну" так и не оказалось. А сам этот план, как считают многие эксперты, выдумка укаринских властей, чтоб навесить на оппозицию ярлык "агенты Кремля".

То есть, Зеленский по сути вернул на работу специалиста по борьбе с инакомыслием и "российской агентурой".

Организатор "дела Бабченко" Богдан Тиводар

Владимир Зеленский вчера не ограничился заместителями. Он также назначил нового начальника Главного следственного управления СБУ.

Им оказалася Богдан Тиводар, который до вчерашнего дня был первым замом того же управления.

Тиводар - 1970 года рождения, службу в органах СБУ начал еще в 1996 году. В 2007 году занял должность заместителя начальника управления СБУ в Закарпатской области, а в 2008-2009 годах возглавлял управление.

После этого он - при власти Януковича - несколько лет занимал должность офицера резерва львовского СБУ. То есть был по сути не у дел.

Но после Майдана, в 2014 году Тиводар занял должность, на которой пребывал до настоящего времени.

Именно в этом амплуа Тиводар занимался скандальным "делом Бабченко" - когда СБУ на весь мир заявила о гибели российского журналиста, а потом это оказалось инсценировкой.

Тиводар настаивал, что Бабченко заказали в ФСБ и даже говорил об этом на брифингах.

Впрочем, в итоге по делу сел только гражданин Украины, который пошел на сделку со следствием. Правда, никто не знает, какую именно: ее засекретили. Доказательств связи с российскими спецслужбами общественности СБУ так же не показала.

Заглохла и тема "расстрельного списка Бабченко", о котором также говорил Тиводар. В целом, как уже рассказывала "Страна", это дело скорее имело цель мобилизовать журналисткую общественность вокруг Порошенко, чем выйти на реальные связи с российскими спецслужбами.

То есть в этом странном и скандальном деле, отдающем мистификацией, Богдан Тиводар играл одну из ключевых ролей.