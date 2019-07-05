Вице-спикер Верховной Рады и член партии экс-президента Петра Порошенко Ирина Геращенко серьезно оконфузилась. Проводя ликбез для пресс-службы президента Владимира Зеленского, она заявила, что Гаага - столица Нидерландов (на самом деле Амстердам).

В соцсетях после этого начали обсуждать географические познания украинских политиков.

"Страна" собрала посты пользователей Facebook после высказывания Геращенко.

От Торонто до Гааги. С чего началась цепочка перлов

Владимир Зеленский отправился с визитом в Канаду и 4 июля его пресс-служба, в сообщении на сайте Администрации президента, указала, что он примет участие в конференции в Торонто, который ошибочно назвали столицей Канады. На самом деле столица Канады - Оттава.

Позже ошибку на сайте исправили, указав, что конференция пройдет " в столице провинции Онтарио - Торонто".

Это не прошло незамеченным. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отреагировала "ликбезом" на своей странице в Facebook, перечислив некоторые столицы других стран. При этом и в ее пост закралась ошибка.

"На всякий случай, ликбез.

Столица Турции - Анкара, а не Стамбул.

Столица Нидерландив- Гаага, а не Амстердам.

Столица США - Вашингтон, а не Нью - Йорк. А то мало куда следующий визит.

А мы переживаем, чтобы все было хорошо", - написала Геращенко.

После того, как в комментариях ей указали, что столица Нидерландов - все-таки Амстердам, она исправила пост. Причем целых восемь раз.

"На всякий случай, ликбез.

Столица Турции - Анкара, а не Стамбул ..

Столица США - Вашингтон, а не Нью - Йорк.

А то мало куда следующий визит.

А мы переживаем, чтобы все было хорошо.

P. S. Столица Нидерландов - Амстердам. Правительство и королевская резиденция - в Гааге. Как и международные суды. Признаю опечатку. Хороший повод всем вспомнить географию", - уточнила вице-спикер.

Но в соцсетях уже появились десятки постов об уровне знания географии украинскими политиками.

"Явно не географ пропил глобус". Что пишут в соцсетях

"ДОБРАНОК Секта!

- Как много звездей на небе!

- Молчи, неуч! Не звездей, а звездов!

Вы прослушали спор Геращенко с Зеленским. Два сапога - кеды.

Сперва Зеленский посетил Торонто в качестве столицы Канады, а потом Геращенко решила его поправить и поучить географии... указав, что столица Нидерландов ... Гаага :)

Шо папиредники... шо наступники :) Кстати исправление Торонто на столицу Онтарио, это из серии исправления Харькова со столицы Украины на столицу Слобожанщины.." - отметил политолог Михаил Чаплыга.

"В АП назвали столицей Канады г. Торонто. Этим решила воспользоваться Ирина Геращенко и провести "проклятым зебилам" ликбез. В ходе ликбеза выяснилось, что замглавы Рады, лицо партии Европейська Солідарність, сама хреново ориентируется в европейских столицах. Получается, что по уровню знаний географии Ирина проявила солидарность с "зебилами", - написал правозащитник, блогер Сергей Наумович.

"Члену "фантастической команды" Петра Порошенко, вице-спикеру Рады Ирине Геращенко, похоже, пора переходить к Вакарчуку. Потому что такие фейлы в последнее время делает только он.

Геращенко заметила в сообщении пресс-службы президента географическую ошибку - там столицей Канады назвали Торонто, а не Оттаву. Ошибка, надо сказать, уровня 9 класса школы. И Ирина решила подколоть, блеснуть собственным знанием географии... назвав Гаагу столицей Нидерландов", - отметила в своем телеграм-канале юрист и экс-министр юстиции Елена Лукаш.

"Когда в твоей школе явно не географ пропил глобус...

P.S. Есть подозрение, что новость на сайте АП о визите В.Зеленского в "Торонто - столицу Канады" писала Ирина Геращенко", - написала Ольга Волкова.

"Вчера смеялись над публикаций на сайте президента, где Торонто назвали столицей Канады. Особенно ржали те, у кого Гаага - столица Голландии.

"Партия Европейская Солидарность - перенесём столицу в Гаагу"

Феерические..." - пишет журналист Василий Апасов.

"Проблема не в том, что Геращенко – дура. Это совершенно не секрет и известно всем уже лет 10 как минимум. Проблема в том, что это не помешало ей сделать политическую карьеру.

Повод задуматься о перспективах страны и своих перспективах в ней.

И, да, Порошенко отдельное спасибо за то, что привел во власть это стадо ворья, состоящее из быдла в мятых костюмах и колхозных телок", - написал журналист Вячеслав Чечило.