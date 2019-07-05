Глава Совета судей Олег Ткачук, который ранее заявил о давлении со стороны Офиса президента, досрочно сложил полномочия. Об этом сообщают "Украинские новости".

Уточняется, что в пятницу, 5 июля, началось внеочередное заседание Совета судей, на котором Ткачук заявил о сложении полномочий в связи с участием в конкурсе на должность судьи Конституционного Суда.

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"Во избежание вопросов о наличии конфликта интересов, поскольку именно Совет судей Украины ответственный за проведение конкурса на должность судьи Конституционного Суда. На время проведения конкурса я слагаю с себя полномочия Председателя Совета судей и прекращаю участие в заседаниях ССУ до окончания конкурса", - сказал он.

Ткачук отметил, что орган судейского самоуправления способен самостоятельно решить любые вопросы, касающиеся развития судейского самоуправления.

21 июня глава Ткачук заявил о давлении сотрудников Офиса президента Владимира Зеленского на судей и подал соответствующее заявление в правоохранительные органы. В частности, он обвинил заместителя главы Администрации Руслана Рябошапку в попытке взять под контроль судебную систему в связи с проведением встречи 19 июня с заместителем председателя Совета судей Вадимом Бутенко. Рябошапка опроверг все обвинения и заявил, что подаст в суд на Ткачука.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине объявили конкурс на 505 судейских вакансий на местах.

также мы сообщали, что Зеленский распорядился провести новый конкурсный отбор судей ЕСПЧ от Украины.