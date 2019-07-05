Античную ассирийскую скульптуру льва, которая была уничтожена в Ираке террористами ИГИЛ, восстановили с помощью 3D-принтера. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, 3D-модель является копией 3000-летней статуи, которая находилась в храме Иштар в иракском городе Нимруд.

Статуя льва была воссоздана посредством 3D-печати на основании фотографий, сделанных до того, как скульптура была уничтожена в 2015 году. В восстановлении каменного льва участвовала Google.

Ее представят на выставке в Лондоне, которая откроется в ближайшее время.

Фото: thenextweb.com

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