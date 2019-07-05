Сегодня утром на сайте политической партии певца "Голос" появилась странная новость, в тексте которой нет гласных букв, а лишь согласные.

Если добавить гласные, то в тексте сказано, что партия "Голос" во главе со Святославом Вакарчуком начала социальный эксперимент - целый день коммуникации без гласных звуков. Цель акции показать, как якобы выглядят СМИ и плоды их работы, если эти СМИ принадлежат олигархам.

Фото: Скриншот

Отметим, что гласных не было в письменах Древнего Египта и в иудейском письменном языке (на нем была написана часть Ветхого завета).

Напомним, что рейтинг "Слуги народа" снижается, а у "Голоса" и "Оппозиционной платформы - За жизнь" - растет.

Также мы писали о том, что в сети появилось видео с оговоркой Вакарчука про российский Крым.