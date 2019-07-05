"Укрзализныця" планирует по примеру вагонов-автомобилевозов включать в пассажирские составы и другие вагоны для грузов. Для этого необходимо установить часть фитинговых платформ на пассажирские тележки, заявил операционный директор "Укрзализныци" Вячеслав Еремин в интервью Медиацентру "Магистраль".

По мнению Еремина, это должно позитивно отразиться на скорости и точности доставки грузов в контейнерах.

"Мы изучили запросы бизнеса по перевозкам внутри Украины. Действительно, потребность в них достаточно значительная. Но предпринимателям важно обеспечивать высокую скорость и надежность доставки. То есть отправитель хочет быть уверенным в том, что контейнер, загруженный вечером на платформу, утром в точно определенное время окажется в пункте назначения. В противном случае ему удобнее воспользоваться автомобильным транспортом", - сказал он.

"Поэтому сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы модернизировать имеющиеся фитинговые платформы, поставить их на пассажирские тележки и включать в состав пассажирских поездов. Подобно тому, как сейчас перевозятся платформы с автомобилями", - пояснил Еремин.

"Думаю, уже скоро мы сможем предложить бизнесу быстрые и надежные перевозки. Прежде всего, конечно, будем обращать внимание на направления, где есть проблема с удобными автодорогами. Думаю, такая форма сотрудничества будет выгодной и железнодорожном перевозчику, и представителям бизнеса", - добавил операционный директор АО УЗ.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Укрзализныце" поднимают зарплату работникам на сумму, почти вдвое ниже обещанной.

Также мы сообщали, что УЗ решила восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом.