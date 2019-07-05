"Конец разговора в чате. Введите сообщение". На сайте СБУ появилась необычная биография Баканова
На сайте Службы безопасности Украины опубликована краткая биография фактического шефа СБУ, друга детства президента Владимира Зеленского Ивана Баканова. В ее конце остался "хвост" из переписки администраторов сайта спецслужбы.
"Кінець розмови в чаті Введіть повідомлення", - указывается в конце абзаца, где говорится о том, что в мае Баканов стал первым замглавы СБУ.
То есть, админу сайта прислали биографию по внутреннему чату, с которого ее и скопировали, забыв почистить от служебных сообщений.
Фото: Скриншот
Напомним, что Баканов, несмотря на требование Зеленского, не будет предоставлять президенту письменный отчет о первых результатах работы СБУ.
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