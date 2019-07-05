В письме, поступившем на электронную почту министра инфраструктуры Омеляна, потребовали запретить кораблям НАТО заходить в Одессу, в акватории которой идут военные учения НАТО "Sea Breeze- 2019".

В тексте говорится, что заминирован Морвокзал, его угрожают взорвать в 14:00. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и обнародовал письмо, которое пришло ему на электронную почту.

"Получили "требования" запретить кораблям НАТО заходить в акваторию Одесского порта и восстановить регистрацию товарищей Клюева и Шария на выборах. Иначе, обещают взорвать Морской вокзал и причалы в Одессе", - написал Омелян.

Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

Как сообщала "Страна", в Одессу вошли сразу четыре военных корабля НАТО. Они будут в порту до 8 июля.

Также в Черное море зашел американский эсминец USS Carney, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk.