Тысячи страниц секретных документов военной химической лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорном баке на автостоянке на севере Лондона. По данному факту начато расследование.

Минобороны Великобритании выясняет, обстоятельства, при которых, документы оказались в мусорке. По данным таблоида Daily Star, выброшенные документы относятся к разным периодам (от начала 1980-х годов и до конца 2017 года) и содержат персональные данные, информацию об оборудовании охранников, описание обязанностей полицейских, патрулирующих периметр лаборатории и даже пароли к компьютерным системам.

Эксперт в сфере разведки, комментируя случившееся, назвал выброшенные документы "мечтой террориста".

Как раз в научном центре "Портон Даун" эксперты изучали яд "Новичок", которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Владимир Скрипаль и его дочь Юлия. Эта лаборатория является одним из самых засекреченных мест в Соединенном Королевстве.

Ранее "Страна" писала о том, что Солсбери, где травили Скрипалей и разливали "Новичок", признан лучшим городом для жизни.

Также мы сообщали, что стало известно про третьего подозреваемого в деле Скрипалей, который мог руководить ликвидацией.