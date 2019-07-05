На время пребывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина в политическом отпуске руководство МИД будет возложено на замминистра по вопросам евроинтеграции Елену Зеркаль.

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе ведомства.

"Планируется, что на время пребывания министра Климкина в отпуске руководство МИД будет возложено на замминистра по вопросам европейской интеграции Зеркаль. Во время заграничной командировки Зеркаль с 3 по 5 июля руководство МИД будет осуществлять заместитель министра Егор Божок", - заявили в МИД.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Климкин заявил, что уходит в политический отпуск с 3 июля.

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