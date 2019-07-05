Экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал, обвиняемый в коррупции, заявил, что подкупил почетных членов МОК, в том числе и главу НОК Украины Сергея Бубку, во время голосования при выборе столицы летних Олимпийских игр-2016.

Об этом он заявил в Федеральном суде Бразилии 4 июня, сообщает канадский ресурс GamesBids.

Кабрал рассказал, что якобы во время одной из встреч в августе 2009 года тогдашний глава Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман познакомил его с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламином Диаком.

По словам Кабрала, Нузман отметил, что Диак может обеспечить Рио "пять или шесть голосов" в обмен на 1,5 миллиона долларов.

Предполагается, что платежи осуществлялись через сына Диака, Папу Массату Диака.

В сентябре 2009 года, по словам Кабрала, Папа Диак заявил, что может обеспечить 9 голосов, но ему нужно еще 500 тысяч долларов. Кабрал ответил, что это будет сделано.

Кабрал утверждал, что голоса были куплены только для того, чтобы пройти первый тур голосования. В итоге по итогам трех раундов в конкурсе на столицу Олимпийских игр победила заявка Рио-де-Жанейро.

Игры в Рио-де-Жанейро прошли с 5 по 21 августа 2016 года. На данный момент Кабрал признан виновным по девяти коррупционным делам и осужден на 198 лет.

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