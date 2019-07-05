Генпрокуратура просит суд наложить арест на имущество экс-президента Виктора Ющенко, в частности на его недвижимость. Об этом Украинским новостям сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователь подал соответствующее ходатайство", - сказал собеседник. По его словам, речь идет о наложении ареста на недвижимость, которой владеет Ющенко. Он добавил, что перечень имущества большой, но не стал конкретизировать.

Дата рассмотрения ходатайства еще не назначена. Оно будет рассмотрено в Печерском суде.

Напомним, что ГПУ по почте сообщила о подозрении Виктору Ющенко. Экс-президент получил от Генпрокуратуры подозрение по ст.191 ч.5 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины по делу о выведении резиденции Межигорье из государственной собственности. Сумма растраты, которая фигурирует в деле - 540 млн грн.

После этого Ющенко отверг обвинение ГПУ в сговоре с Януковичем и растрате 540 млн.