Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко призвал президента Владимира Зеленского лично не допустить показа сериала "Сваты" на телеканале "1+1". Об этом говорится в его видеообращении, в котором он сетует на то, что сериал вернулся в украинский эфир.

"Вернулся сериал в результате решения Окружного административного суда Киева, которым были отменены приказы Госкино, Министерства культуры и Службы безопасности Украины", - собщил он.

Ильенко напомнил, что когда в 2017 году российского актера Федора Добронравова внесли в "черный список" в Украине, то разрешение на прокат фильма отменили.

"Несколько дней назад в Госкино обратились представители канала "1+1" с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала "Сваты", который недавно проходил оценку экспертной комиссии", - говорит Ильенко.

"Тогда вывод был негативный, но они сейчас перемонтировали сериал - и Госкино вынуждено действовать в соответствии с действующим законодательством", - сказал он.

Также Ильенко высказал убеждение, что "вопрос "Сватов" выходит за пределы юридического аспекта, а лежит в плоскости моральной и политической".

"Господин Владимир, вы уже не являетесь продюсером сериала "Сваты", не являетесь его производителем - сегодня Вы президент Украины... Я считаю, что именно Вы должны принять решение о дальнейшей судьбе этого сериала и показать, что для вас является приоритетом - возвращение этого продукта в эфир или очищение информационного пространства Украины от украинофобов, пренебрегающих национальным суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства", - заявил Ильенко.

"Мы, согласно закону, выдадим прокатное удостоверение - и присутствие этого сериала в прокате "Плюсов" будет наглядно и ежедневно всем демонстрировать, в чем для Вас приоритет... Но не повторяйте ошибок ваших предшественников. Сериал "Сваты" - это ваша липецкая фабрика. И пусть вас не вводит в заблуждение высокий рейтинг просмотра этого сериала, ведь и конфеты "Рошен" с восторгом и наслаждением ела вся Украина", - заявил глава Госкино.

Ранее "Страна" писала о том, что звезду "Сватов" Добронравова исключили из списка запрещенных в Украине российских артистов.

Также мы сообщали, что СБУ и Госкино проиграли апелляцию о запрете телесериала "Сваты".