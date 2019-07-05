Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Дублика, уволенного указом Порошенко в 2017 году, заместителем председателя Службы безопасности Украины. Еще одним заместителем главы спецслужбы назначен Александр Карпенко.

До увольнения указом Порошенко в 2017 году Анатолий Дублик занимал должность начальника департамента Службы безопасности Украины по защите национальной государственности.

Соответствующие указы о назначениях № 479/2019 и № 478/2019 уже обнародованы на сайте главы государства.

Как сообщала "Страна", Зеленский сделал начальником Главного следственного управления СБУ комментатора "убийства Бабченко".

Отметим, что накануне именно из СБУ по приказу спикера Парубия сообщили в ЦИК Украины, как долго не было в Украине Андрея Клюева и Анатолия Шария.

Напомним, что у Зеленского заявили, что досрочные выборы в Раду под угрозой срыва. По мнению Дмитрия Разумкова к срыву выборов может привести решение суда о пережеребьевке партий для определения их порядковых номеров в бюллетене.