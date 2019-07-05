Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил у Станицы Луганской. Об этом заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь в эфире Громадського.

"СММ ОБСЕ не может провести верификацию и заявить сторонам, что разведение сил и средств в Станице Луганской произошло в полной мере, как оно определено рамочным соглашениям", - сказал Бондарь.

Он также отметил, что украинские военные владеют информацией о том, что противник отошел с позиций. "Но определенные оговорки, например, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут или получаса можно занять и соответственно, снова продолжить обстрелы", - пояснил генерал-майор.

По его словам, украинские военные, со своей стороны, начали разбирать фортификации. "Мы показали хорошую волю. И в том числе, вчера, когда там был представитель, заместитель главы миссии Марк Этерингтон. Он видел лично, что мы продолжаем разбирать эти фортификационные сооружения", - заявил Бондарь.

Напомним, что в ОБСЕ показали фотодоказательства того, что в районе Станицы Луганской больше нет вооружений.

Также "Страна" анализировала, начнется ли путь к миру после разведения сил у Станицы Луганской.