В Киеве, 9 и 12 июля городские власти продлят работу наземного транспорта и метро на час. Это связано с проведением музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019.

"Все-все ставьте в напоминание, что 9 и 12 июля метро работает на час дольше и вперед на лучший музыкальный фестиваль лета", - говорится в заявлении КП "Киевский метрополитен" в сети.

"Продление работы общественного транспорта связано с тем, чтобы люди без проблем добрались до дома после завершения концертов", - отметили в пресс-службе фестиваля.

Фестиваль Atlas Weekend пройдет на ВДНХ с 9 по 14 июля. Первым хедлайнером фестиваля станет американский дуэт The Chainsmokers, а вторым - американская группа Black Eyed Peas. Также среди хедлайнеров заявлены британский музыкант Лиам Галлахер (Liam Gallagher), получивший наибольшую известность как вокалист группы Oasis, и российская группа "Сплин". Американский рэпер A$AP Rocky станет хедлайнером пятого дня фестиваля Atlas Weekend.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Как сообщала "Страна", советская певица София Ротару, которой летом исполнится 72, станет хедлайнером Дня украинской музыки фестиваля Atlas Weekend 2019.

Отметим, что Оксана Марченко и Виктор Медведчук поехали на кинофестиваль в Италию, где показали фильм, в котором они снялись.