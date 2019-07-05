Вчера вечером в партии "Слуга народа" заявили, что досрочные выборы на грани срыва. Об этом сказал Дмитрий Разумков в эфире "1+1".
Тревогу партии Зеленского, а также руководства ЦИК, вызвало решение суда, который постановил провести новую жеребьевку партий. Ее делают, чтобы определить, в какой очередности печатать названия политических сил на избирательном бюллетене.
В суд подали после того, как ЦИК без всякой жеребьевки вставил в бюллетень партию "Рух новых сил" Михаила Саакашвили (его допустили к выборам по решению Верховного суда).
Такой способ включения в бюллетень был явно незаконен. И против него протестовал сам Михо.
И Разумков, и Центризбирком теперь говорят, что якобы не успевают напечатать новые бюллетени. Однако это не совсем так - времени переиграть ситуацию на самом деле вполне достаточно. А реальные причины тревоги совсем другие.
Какие - разбиралась "Страна".
Что не так со списком партий в бюллетене
В среду, 3 июля шестой Апелляционный админсуд начал рассматривать иск Аграрной партии к Центризбиркому. "Аграрии" требовали отменить решение ЦИК включить в избирательный бюллетень партию "Рух новых сил" Саакашвили без жребия.
Требование в целом логичное. По закону место партии в списке определяется только путем жеребьевки. А Михо туда включили в ручном режиме 30 июня. Ему присвоили номер 22 - последний в списке.
Поэтому уже вчера, 4 июля суд постановил провести повторную жеребьевку. На что в Центризбиркоме заявили - это срыв выборов.
"Шестой апелляционный административный суд принял решение о пережеребьевке. На сегодняшний момент напечатано фактически 5 млн 200 бюллетеней. Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты принятого решения, но я вам сообщаю, что это акция направлена на срыв выборов", - сказала глава ЦИК Татьяна Слипачук и заявила, что вердикт суда будет обжалован.
О срыве выборов заговорил и глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
"Ситуация опасная, потому что часть бюллетеней напечатана. Это может привести к срыву выборов, потому что эти бюллетени нужно перепечатать, на это нужно иметь дополнительный ресурс, который в бюджете не предусмотрен", - пояснил Разумков.
Он предположил, что ситуация, которая сложилась – это "одна из технологий, которая может быть использована".
Срыв или нет?
Повторимся, что решение апелляционной инстанции - внутренне целиком логично. Нельзя включать партию в бюллетень "волевым решением", без жеребьевки. Тем более - на последнее место в списке.
И об этом аспекте не говорят ни Слипачук, ни Разумков.
Теперь пройдемся по срокам предвыборной кампании. До самих выборов осталось почти две с половиной недели. А по календарному плану ЦИК до 8 июля включительно и партии, и отдельные кандидаты имеют право сняться с регистрации и, соответственно, вычеркнуть себя из бюллетеня.
То есть до этой даты - 8 июля - вносить изменения в бюллетень можно. По той же логике - печатать бюллетени нужно как раз после этого дедлайна. В противном случае это явная растрата бюджетных средств (тем более это так, если ЦИК продолжит штамповать бюллетени после вчерашнего решения суда).
Теперь о печати. В ЦИК утверждают, что уже готово более пяти миллионов бюллетеней.
Источники в Центризбиркоме рассказали "Стране", что в основном они отпечатаны по мажоритарным округам, а не по партийным спискам. Однако в самой ЦИК нам сообщили, что пять миллионов бюллетене отпечатаны именно по многомандатному округу.
"Если действительно ЦИК отдало приказ печатать бюллетени до истечения срока, когда партии могут снять с выборов и внести изменения в списке. Да еще и после подачи иска в суд о пережеребьевке, то это грозит уголовным делом руководству Центризбиркома за растрату бюджетных средств", - говорит источник в силовых структурах.
В любом случае у ЦИК есть законные два дня, чтобы обжаловать решение апелляции в Верховном суде. И тот обязан вынести решение тоже за два дня - процедура по выборным делам является ускоренной. То есть, максимум, к концу дня 8 июля (а скорее всего и раньше) уже будет понятно окончательное судебное решение.
Поэтому ни о каком срыве выборов речи не идет. В эти сроки ЦИК сможет и провести пережеребьевку, и напечатать бюллетени.
Вряд ли этого не понимают в Центризбиркоме и у "Слуги народа". В чем же тогда причина из возмущения?
Кому невыгодна новая жеребьевка
По логике вещей, пережеребьевка больнее всего бьет по тем, кто находится на вершине списка в избирательном бюллетене. Вот, как он выглядит сейчас:
- Оппозиционный блок
- Сила и честь
- Батькивщина
- Патриот
- Сила людей
- Оппозиционная платформа - За жизнь
- Партия зеленых Украины
- ВО Факел
- Объединение Самопомощь
- Европейская солидарность
- Украинская стратегия Гройсмана
- Гражданская позиция
- Социальная справедливость
- Слуга народа
- Сила права
- Радикальная партия
- Партия Шария
- Голос
- Независимость
- Аграрная партия
- ВО Свобода
- Рух новых сил
Как видим, главным пострадавшим может стать "Оппозиционный блок" - проект Ахметова и Коломойского (подробнее о нем можно прочитать здесь). Под ахметовский бренд "Оппоблока" недавно вошли партии "Доверяй делам" и "Видродження", подконтрольные олигарху из Днепра.
"Страна" уже рассказывала, что шансов попать в Раду этот проект пока не имеет - у него по разным опросам 1,5-3% рейтинга. Зато он с гарантией оттягивает голоса у одного из лидеров гонки - "Оппозиционной платформы - за жизнь". Которая является главным конкурентом за голоса юго-востока партии "Слуги народа" (от этой партии на выборы идет немало людей Коломойского, а самому олигарху приписывают большое влияние на Зе-команду).
Очевидно, что нахождение ОБ на первой строчке избирательного бюллетеня облегчит задачу перетягивания голосов у "Платформы". Некоторые категории избирателей - например, слабовидящие пенсионеры - могут поставить галочку напротив похожего названия, которое находится в самом верху списка (у обеих партий совпадают первые слова).
В этом смысле понятно волнение основных бенифициров "Оппозиционного блока" и "Слуги народа". После того как "Оппозиционный блок" в ходе пережебьевки потеряет первое место в бюллетене, то оттянуть голоса у "Оппозиционной платформы" ему будет гораздо труднее.