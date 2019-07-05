Вчера вечером в партии "Слуга народа" заявили, что досрочные выборы на грани срыва. Об этом сказал Дмитрий Разумков в эфире "1+1".

Тревогу партии Зеленского, а также руководства ЦИК, вызвало решение суда, который постановил провести новую жеребьевку партий. Ее делают, чтобы определить, в какой очередности печатать названия политических сил на избирательном бюллетене.

В суд подали после того, как ЦИК без всякой жеребьевки вставил в бюллетень партию "Рух новых сил" Михаила Саакашвили (его допустили к выборам по решению Верховного суда).

Такой способ включения в бюллетень был явно незаконен. И против него протестовал сам Михо.

И Разумков, и Центризбирком теперь говорят, что якобы не успевают напечатать новые бюллетени. Однако это не совсем так - времени переиграть ситуацию на самом деле вполне достаточно. А реальные причины тревоги совсем другие.

Какие - разбиралась "Страна".

Что не так со списком партий в бюллетене

В среду, 3 июля шестой Апелляционный админсуд начал рассматривать иск Аграрной партии к Центризбиркому. "Аграрии" требовали отменить решение ЦИК включить в избирательный бюллетень партию "Рух новых сил" Саакашвили без жребия.

Требование в целом логичное. По закону место партии в списке определяется только путем жеребьевки. А Михо туда включили в ручном режиме 30 июня. Ему присвоили номер 22 - последний в списке.

Поэтому уже вчера, 4 июля суд постановил провести повторную жеребьевку. На что в Центризбиркоме заявили - это срыв выборов.

"Шестой апелляционный административный суд принял решение о пережеребьевке. На сегодняшний момент напечатано фактически 5 млн 200 бюллетеней. Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты принятого решения, но я вам сообщаю, что это акция направлена на срыв выборов", - сказала глава ЦИК Татьяна Слипачук и заявила, что вердикт суда будет обжалован.

О срыве выборов заговорил и глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Ситуация опасная, потому что часть бюллетеней напечатана. Это может привести к срыву выборов, потому что эти бюллетени нужно перепечатать, на это нужно иметь дополнительный ресурс, который в бюджете не предусмотрен", - пояснил Разумков.

Он предположил, что ситуация, которая сложилась – это "одна из технологий, которая может быть использована".

Срыв или нет?

Повторимся, что решение апелляционной инстанции - внутренне целиком логично. Нельзя включать партию в бюллетень "волевым решением", без жеребьевки. Тем более - на последнее место в списке.

И об этом аспекте не говорят ни Слипачук, ни Разумков.

Теперь пройдемся по срокам предвыборной кампании. До самих выборов осталось почти две с половиной недели. А по календарному плану ЦИК до 8 июля включительно и партии, и отдельные кандидаты имеют право сняться с регистрации и, соответственно, вычеркнуть себя из бюллетеня.

То есть до этой даты - 8 июля - вносить изменения в бюллетень можно. По той же логике - печатать бюллетени нужно как раз после этого дедлайна. В противном случае это явная растрата бюджетных средств (тем более это так, если ЦИК продолжит штамповать бюллетени после вчерашнего решения суда).

Теперь о печати. В ЦИК утверждают, что уже готово более пяти миллионов бюллетеней.

Источники в Центризбиркоме рассказали "Стране", что в основном они отпечатаны по мажоритарным округам, а не по партийным спискам. Однако в самой ЦИК нам сообщили, что пять миллионов бюллетене отпечатаны именно по многомандатному округу.

"Если действительно ЦИК отдало приказ печатать бюллетени до истечения срока, когда партии могут снять с выборов и внести изменения в списке. Да еще и после подачи иска в суд о пережеребьевке, то это грозит уголовным делом руководству Центризбиркома за растрату бюджетных средств", - говорит источник в силовых структурах.

В любом случае у ЦИК есть законные два дня, чтобы обжаловать решение апелляции в Верховном суде. И тот обязан вынести решение тоже за два дня - процедура по выборным делам является ускоренной. То есть, максимум, к концу дня 8 июля (а скорее всего и раньше) уже будет понятно окончательное судебное решение.

Поэтому ни о каком срыве выборов речи не идет. В эти сроки ЦИК сможет и провести пережеребьевку, и напечатать бюллетени.

Вряд ли этого не понимают в Центризбиркоме и у "Слуги народа". В чем же тогда причина из возмущения?

Кому невыгодна новая жеребьевка

По логике вещей, пережеребьевка больнее всего бьет по тем, кто находится на вершине списка в избирательном бюллетене. Вот, как он выглядит сейчас:

Оппозиционный блок Сила и честь Батькивщина Патриот Сила людей Оппозиционная платформа - За жизнь Партия зеленых Украины ВО Факел Объединение Самопомощь Европейская солидарность Украинская стратегия Гройсмана Гражданская позиция Социальная справедливость Слуга народа Сила права Радикальная партия Партия Шария Голос Независимость Аграрная партия ВО Свобода Рух новых сил

Как видим, главным пострадавшим может стать "Оппозиционный блок" - проект Ахметова и Коломойского (подробнее о нем можно прочитать здесь). Под ахметовский бренд "Оппоблока" недавно вошли партии "Доверяй делам" и "Видродження", подконтрольные олигарху из Днепра.

"Страна" уже рассказывала, что шансов попать в Раду этот проект пока не имеет - у него по разным опросам 1,5-3% рейтинга. Зато он с гарантией оттягивает голоса у одного из лидеров гонки - "Оппозиционной платформы - за жизнь". Которая является главным конкурентом за голоса юго-востока партии "Слуги народа" (от этой партии на выборы идет немало людей Коломойского, а самому олигарху приписывают большое влияние на Зе-команду).

Очевидно, что нахождение ОБ на первой строчке избирательного бюллетеня облегчит задачу перетягивания голосов у "Платформы". Некоторые категории избирателей - например, слабовидящие пенсионеры - могут поставить галочку напротив похожего названия, которое находится в самом верху списка (у обеих партий совпадают первые слова).

В этом смысле понятно волнение основных бенифициров "Оппозиционного блока" и "Слуги народа". После того как "Оппозиционный блок" в ходе пережебьевки потеряет первое место в бюллетене, то оттянуть голоса у "Оппозиционной платформы" ему будет гораздо труднее.