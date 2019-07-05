Председателя Банка Англии Марка Карни букмекеры считают главным претендентом на пост директора-распорядителя МВФ. Предыдущая глава МВФ Кристин Лагард выдвинулась на пост главы Центробанка Евросоюза (ЕЦБ).

Об этом передает американское новостное агентство Bloomberg.

"Хоть он и родился в Канаде, Карни соответствует требованиям - у него ирландский паспорт, и британское гражданство, а его ожидаемый уход из Банка Англии в январе представляется своевременным", - считает Алан Алджер из конторы Betway. Ставки принимаются 7 к 2 на то, что Карни возглавит МВФ.

Как сообщала "Страна", Зеленский пригласил миссию МВФ в Киев сразу после выборов в Раду.

Напомним, что глава МВФ предупредила, что глобальная экономика находится на очень низком уровне.