Вратарь сборной Чили Габриэль Ариас был вынужден удалить свою учетную запись в Instagram из-за того, что после проигрыша команде Перу в полуфинале Кубка Америки стал получать много угроз.

Сообщается и о смертельных угрозах в его адрес и в адрес его семьи. Об этом передает Sport24.

Сборная Чили проиграла команде Перу со счетом 0:3. Во втором голе перуанской команды Ариас допустил серьезную ошибку, которая и привела к забитому мячу. Вратарь в конце первого тайма выбежал за пределы штрафной площадки в том моменте, когда это было не нужно.

В финале 7 июля сборная Перу сыграет с командой Бразилии. Команда Чили сразится с Аргентиной за третье место 6 июля.

Как сообщала "Страна", Бразилия обыграла Аргентину и вышла в финал, Месси снова без титула.

Отметим, что Фрэнк Лэмпард вернулся в "Челси" уже как главный тренер команды.