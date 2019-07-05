На Донбассе за прошедшие сутки один украинский военный погиб, еще шесть получили ранения. Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что противник 30 раз нарушил режим прекращения огня, из них 11 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. "Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатомета различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия", - отмечается в сводке по состоянию на 07:00 5 июля.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования 16 раз обстреляли позиции ОС: возле Опытного, Лебединского, Березового, Водяного, Красногоровки, Широкиного, окрестности Песков, Марьинки, в районе Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 14 раз: возле Новгородского, Крымского, Луганского, Новолуганского, Хутора Вольный, Золотого-4, окрестности Новотошковского, Южного, в районе Попасной. По данным разведки, 4 июля двух боевиков убили, один ранен.

"С начала текущих суток враг 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил четыре обстрела позиций украинских защитников: возле Водяного, Новотроицкого, в районе Николаевки и окрестности Богдановки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны два раза: возле Крымского и Новотошковского", - говорится в отчете.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, что от тяжелых ранений, полученных на Донбассе при выполнении боевого задания, скончался боец ВСУ.

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