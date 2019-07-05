Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил, что Минские соглашения требуют полного восстановления отношений между Донбассом и Украиной. Но для этого киевским властям необходимо "отменить указ бывшего президента Порошенко, который организовал блокаду региона".

"Нельзя все время требовать от России выполнения, скажем, тех же Минских соглашений в той части, которая от нас вообще никак не зависит. Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины.

Нужно, прежде всего, отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он прямо противоречит Минским соглашениям", - сообщил Путин.

Видео: youtube.com/RT на русском

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