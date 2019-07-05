В пятницу, 5 июля, в Украине ожидается в основном дождливая погода. Температура от +23 до +27 С. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прохладнее всего будет в северном регионе. В Черниговской и Сумской областях столбики термометров поднимутся максимум до +21…+23 градусов. Жарче всего ожидается в Запорожье, здесь будет до +27…+29 градусов.

В западном регионе - температура от +23 до +27 градусов. Во Львове воздух прогреется до +25.

В Одессе по-прежнему тепло: +26… +28 градусов. Погода в Киеве будет прохладной, в столице до +23…+25 градусов, вероятны грозы.

Завтра, 6 июля, дожди и грозы пройдут на западе, севере и востоке Украины. Центр и юг страны будут безоблачными.

В воскресенье, 7 июля, грозы с дождями снова накроют почти всю Украину. Без осадков погоду прогнозируют лишь в Крыму и в некоторых регионах востока страны. В среднем по всей стране температура на выходные будет от +24 до +28 градусов.

Фото: nv.ua

Как сообщала "Страна", Украину от жары спас антициклон Винни. Антициклон с центром аж за Ирландией.

Отметим, что Ирина Геращенко хотела подколоть Зеленского, но что-то пошло не так.