Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало очередной доклад, в котором обвинило спецслужбы президента Николаса Мадуро в создании "Эскадронов смерти", жертвами которых в минувшем году стали около 5 000 человек.

Доклад основан на показаниях 558 пострадавших и очевидцев "нарушений прав человека и ухудшения экономической ситуации" в Венесуэле с января 2018 года по май 2019 года, как передает ВВС.

В докладе ООН говорится о "шокирующем" количестве смертей в стране за 2018 год, оформленных как применение силы полицией при сопротивлении аресту - 5 287 случаев. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека полагает, что таким образом венесуэльские власти скрывают внесудебные казни.

По словам опрошенных, полиция подделывает улики, чтобы представить аресты и расстрелы как сопротивление правоохранительным органам.

ООН выразила обеспокоенность тем, что власти Венесуэлы могут использовать службы безопасности "для внушения страха населению и поддержания контроля над обществом".

Доклад планируется представить Совету ООН по правам человека уже сегодня, в пятницу, 5 июля.

Ранее "Страна" сообщала, что в Венесуэле Мадуро призвал армию готовиться к вторжению США.