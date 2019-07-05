На утро 5 июля Нацбанк обнародовал официальный курс валют, в котором доллар подешевел на 17 копеек, по сравнению с предыдущим днем, а евро - на 21 копейку.

Об этом свидетельствуют данные с сайта НБУ.

Курс доллара НБУ составляет 25,87 гривны.

Курс евро установили на уровне 29,20 грн.

Курс доллара на межбанке вчера просел на 14 копеек (продажа) и на 12 копеек (покупка).

Фото: minfin.com.ua

На "черном рынке" с утра, по данным Minfin.com, доллар покупают по 25,75-25,82. Средняя покупка: 25,80 грн.

Фото: minfin.com.ua

Продают по 25,85-25,90. Средняя продажа: 25,90.

Фото: minfin.com.ua

Напомним, что с 3 июля гривна начала краткосрочно укрепляться. Впервые с мая 2018 года доллар упал ниже психологической отметки в 26 грн. Эксперты не исключают, что курс доллара продолжит сезонно падать и снизится до 25,5 грн. Однако в июле, в условиях отсутствия политических и экономических шоков, поднимется до 25,9 -26,4 грн. А к осени гривна продолжит слабеть, соответственно, доллар - крепнуть.

Ранее мы писали,что среди двух основных причин резкого понижения курса доллара ниже психологической отметки в 26 грн, эксперты назвали активное конвертирование валюты в гривну со стороны зернотрейдеров, которые выкупают зерно у мелких фермеров, а также оживленную скупку иностранцами акций госзайма.